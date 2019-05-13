Мужчина воровал авиатопливо из киевского аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Правоохранители задержали злоумышленника, который воровал авиационное топливо из аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы, передает УНН.
Злоумышленник перелез через забор и проник на охраняемую территорию складского помещения вблизи аэропорта, где находились легковоспламеняющиеся емкости с горючим для самолетов. Вора обнаружили работники охраны, которые вызвали наряд полиции.
На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли орудие преступления - насос, шланг, частично наполненные емкости с горючим и автомобиль "ГАЗ", на котором приехал злоумышленник. Им оказался 48-летний местный житель, который совершил преступление с целью наживы.
Установлено, что с помощью оборудования мужчина похитил из резервуаров 2,3 тысячи литров керосина.
По факту кражи открыто уголовное производство. Устанавливается сумма нанесенного материального ущерба. Продолжается следствие.
Напомним, в зоне проведения ООС изъято 22 тонны нелегальных горюче-смазочных материалов.