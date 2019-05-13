Чоловік крав авіапальне з київського аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Правоохоронці затримали зловмисника, який крав авіаційне пальне з аеропорту "Бориспіль". Про це повідомляє прес-служба поліції столиці, передає УНН.
Зловмисник переліз через огорожу і проник на охоронювану територію складського приміщення поблизу летовища, де знаходились легкозаймисті ємкості з пальним для літаків. Крадія виявили працівники охорони, які викликали наряд поліції.
На місці події правоохоронці виявили та вилучили знаряддя злочину – помпу, шланг, частково наповнені ємкості з пальним та автомобіль "ГАЗ", на якому приїхав зловмисник. Ним виявився 48-річний місцевий житель, який скоїв злочин з метою наживи.
Встановлено, що за допомогою обладнання чоловік викрав з резервуарів 2,3 тисячі літрів керосину.
Наразі за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Встановлюється сума нанесеного матеріального збитку. Триває слідство.
Нагадаємо, в зоні проведення ООС вилучено 22 тонни нелегальних паливно-мастильних матеріалів.