В зоні проведення ООС вилучено 22 тонни нелегальних паливно-мастильних матеріалів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В районі проведення операції Об’єднаних сил тривають заходи з протидії нелегальному функціонуванню автозаправних станцій, в результаті було вилучено 22 тонни нелегальних паливно-мастильних матеріалів, передає УНН з посиланням на прес-центр ООС.
“Спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, в ході відпрацювання автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, які діють на території Донецької області, встановлено факт реалізації паливо—мастильних матеріалів на АЗС в селищі міського типу Новгородське Донецької області без відповідних дозвільних документів”, — вказано у повідомленні.
В результаті проведених заходів вилучено близько 22 тонн паливно-мастильних матеріалів (скраплений газ, бензин, дизельне пальне) на загальну суму близько 620 тисяч гривень та обладнання на суму близько двох мільйонів гривень.
“Всього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 2,6 мільйонів гривень”, — додали у прес-центрі.