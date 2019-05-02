В зоне проведения ООС изъято 22 тонны нелегальных горюче-смазочных материалов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил продолжаются мероприятия по противодействию нелегальному функционированию автозаправочных станций, в результате было изъято 22 тонны нелегальных горюче-смазочных материалов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
“Спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины, который вовлечен в состав Объединенных сил, в ходе отработки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой области, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в поселке Новгородское Донецкой области без соответствующих разрешительных документов”, — указано в сообщении.
В результате проведенных мероприятий изъято около 22 тонн горюче-смазочных материалов (сжиженный газ, бензин, дизельное топливо) на общую сумму около 620 тысяч гривен и оборудование на сумму около двух миллионов гривен.
“Всего из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 2,6 млн гривен”, — добавили в пресс-центре.