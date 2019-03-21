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Мужчина до смерти забил свою мать

Киев • УНН

 • 12696 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сумчанина привлекут к ответственности за жестокое избиение своей матери, во время которого выбил ей зубы, на девятый день после чего пожилая женщина умерла в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Мужчина до смерти забил свою мать

Так, 64-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами конечностей и туловища доставили в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы 10 марта. Медики определили, что женщину кто-то побил, и сообщили об этом в полицию.

"Несмотря на все попытки врачей спасти ей жизнь, летняя пациентка все же умерла на девятый день после госпитализации", - указали в полиции.

Правоохранители, получив сообщение от медиков, сразу же заподозрили в избиении 44-летнего сына умершей.

"Тот подтвердил, что между ним и матерью действительно произошел конфликт, в ходе которого он не сдержался и применил к матери физическую силу. Причем так применил, что полицейский эксперт при осмотре квартиры, где произошло избиение, обнаружил и изъял три выбитых зуба и зафиксировал следы крови на предметах и полу", - сообщили в полиции.

По заключению судебно-медицинского эксперта стало известно, что человек умер в результате травм, полученных во время избиения.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, киевлянин случайно застрелил мать из револьвера.

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