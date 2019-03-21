Чоловік до смерті забив свою матір

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сумчанина притягнуть до відповідальності за жорстоке побиття своєї матері, під час якого вибив їй зуби, на дев’ятий день після чого літня жінка померла у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції області.