Чоловік до смерті забив свою матір
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сумчанина притягнуть до відповідальності за жорстоке побиття своєї матері, під час якого вибив їй зуби, на дев’ятий день після чого літня жінка померла у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції області.
Так, 64-річну жінку з закритою черепно-мозковою травмою, чисельними забоями кінцівок та тулуба доставили до нейрохірургічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні 10 березня. Медики визначили, що жінку хтось побив, та повідомили про це поліцію.
"Незважаючи на всі намагання лікарів врятувати їй життя, літня пацієнтка все ж померла на дев’ятий день після госпіталізації", - вказали у поліції.
Правоохоронці, отримавши повідомлення від медиків, відразу ж запідозрили у побитті 44-річного сина померлої.
"Той підтвердив, що між ним та матір’ю дійсно стався конфлікт, під час якого він не стримався та застосував до неньки фізичну силу. Причому так застосував, що поліцейський експерт під час огляду квартири, де сталося побиття, виявив та вилучив три вибиті зуби та зафіксував сліди крові на предметах і підлозі", - повідомили у поліції.
За висновком судово-медичного експерта стало відомо, що людина померла внаслідок травм, отриманих під час побиття.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, киянин випадково застрелив матір із револьвера.