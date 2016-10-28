Мужчина до смерти избил сожительницу в Винницкой области

Так, 27 октября в 7.30 в Теплицкую полицию позвонил 37-летний житель села Петрашовка и сообщил, что в собственном дворе обнаружил мертвой свою сожительницу.

На месте происшествия правоохранители обнаружили на теле 40-летней женщины следы побоев. Сожитель умершей рассказал, что вечером 26 октября в ходе распития алкогольных напитков между ними возникла ссора, во время которой он избил женщину, а сам пошел спать. Причину конфликта мужчина не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла в результате внутреннего кровотечения, вызванного разрывом внутренних органов.

По факту дела открыли уголовное производство по ч.2. ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанному объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.