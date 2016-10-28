Чоловік до смерті побив співмешканку на Вінниччині

Так, 27 жовтня о 7.30 до Теплицької поліції зателефонував 37-річний житель села Петрашівка і повідомив, що на власному подвір’ї виявив мертвою свою співмешканку.

На місце події правоохоронці виявили на тілі 40-річної жінки сліди побоїв. Співмешканець померлої розповів, що ввечері 26 жовтня під час розпиття алкогольних напоїв між ними виникла сварка, під час якої він побив жінку, а сам пішов спати. Причину конфлікту чоловік не пам’ятає, оскільки знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

За висновком судово-медичної експертизи, жінка померла внаслідок внутрішньої кровотечі, спричиненою розривом внутрішніх органів.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Затриманому оголошено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.