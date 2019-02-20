Мужчина около десяти лет скрывался от суда заграницей

"В 2008 году на автостанции в г. Арциз мужчина в алкогольном опьянении безосновательно ударил ножом горожанина, после чего скрылся. В рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, следователи провели досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. в качестве меры пресечения суд избрал обвиняемому содержания под стражей. Однако мужчина воспользовался временем, который был отведен на подачу апелляции, и сбежал за границу", - рассказали в полиции.

Но как только злоумышленник вернулся на родину, полиция установила, что он скрывается у родственников. Правоохранители задержали его.

"Сейчас до вынесения приговора суда он задержан в порядке статьи 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметил и.о. начальника Арцизского ОП подполковник полиции Александр Кучугура.

Напомним, водитель, сбежавший с места ДТП, два года скрывался от следствия на территории РФ.