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Мужчина около десяти лет скрывался от суда заграницей

Мужчина около десяти лет скрывался от суда заграницей

Киев  •  УНН

 • 8482 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Жителя Одесской области, который находился в розыске за хулиганство, задержали правоохранители после того, как он около десяти лет скрывался от суда за рубежом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

"В 2008 году на автостанции в г. Арциз мужчина в алкогольном опьянении безосновательно ударил ножом горожанина, после чего скрылся. В рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, следователи провели досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. в качестве меры пресечения суд избрал обвиняемому содержания под стражей. Однако мужчина воспользовался временем, который был отведен на подачу апелляции, и сбежал за границу", - рассказали в полиции.

Но как только злоумышленник вернулся на родину, полиция установила, что он скрывается у родственников. Правоохранители задержали его.

"Сейчас до вынесения приговора суда он задержан в порядке статьи 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отметил и.о. начальника Арцизского ОП подполковник полиции Александр Кучугура.

Напомним, водитель, сбежавший с места ДТП, два года скрывался от следствия на территории РФ.

Украинские Национальные Новости

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