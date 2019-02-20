Чоловік близько десяти років переховувався від суду за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Жителя Одеської області, який перебував у розшуку за хуліганство, затримали правоохоронці після того, як він близько десяти років переховувався від суду за кордоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"У 2008 році на автостанції в м. Арциз чоловік в алкогольному сп’янінні безпідставно вдарив ножем містянина, після чого втік. У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, слідчі провели досудове розслідування і направили обвинувальний акт до суду. В якості запобіжного заходу суд обрав обвинуваченому тримання під вартою. Однак чоловік скористався часом, який був відведений на подання апеляції, і втік за кордон", - розповіли в поліції.
Однак щойно зловмисник повернувся на батьківщину, поліція встановила, що він переховується у родичів. Правоохоронці затримали його.
"Наразі до винесення вироку суду він затриманий в порядку статті 191 Кримінального процесуального кодексу України", - зазначив т.в.о. начальника Арцизького ВП підполковник поліції Олександр Кучугура.
Нагадаємо, водій, який втік з місця ДТП, два роки переховувався від слідства на території РФ.