Чоловік близько десяти років переховувався від суду за кордоном

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Жителя Одеської області, який перебував у розшуку за хуліганство, затримали правоохоронці після того, як він близько десяти років переховувався від суду за кордоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.