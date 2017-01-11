Мужская сборная Украины по биатлону заняла четвертое место в эстафете в Рупольдинге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) стартовал гонкой в мужской эстафете, где украинская сборная заняла четвертое место, передает корреспондент УНН.
Первый этап гонки у украинцев пробежал Артем Прима, который передал эстафетную палку 5-м. Второй этап "желто-синих" преодолевал Сергей Семенов и провел передачу эстафеты уже на 2-й позиции (+27,1 секунды).
Следующий промежуток соревнований прошел при участии Владимира Семакова, который завершил свою дистанцию с двумя дополнительными патронами, что привело к потере четырех позиций. Последний этап гонки проходил Виталий Кильчицкий, который завершил дистанцию безошибочно (без промахов) и привел "желто-синих" на 4-ю позицию на финише (+28 секунд).
Комплект золотых наград на счету Норвегии, "серебро" у россиян, "бронза" в активе хозяев соревнований.
Напомним, что завтра в Рупольдинге состоится женская эстафетная гонка.
Как сообщал УНН, украинская биатлонистка В.Семеренко дебютирует на пятом этапе Кубка мира.