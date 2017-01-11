Чоловіча збірна України з біатлону посіла четверте місце в естафеті в Рупольдингу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. П'ятий етап Кубка світу з біатлону в Рупольдингу (Німеччина) стартував перегонами в чоловічій естафеті, де українська збірна посіла четверте місце, передає кореспондент УНН.
Перший етап гонки в українців пробіг Артем Прима, котрий передав естафетну палицю 5-м. Другий етап "жовто-блакитних" долав Сергій Семенов і провів передачу естафети вже на 2-й позиції (+27,1 секунди).
Наступний проміжок змагань відбувся за участю Володимира Сємакова, котрий завершив свою дистанцію із двома додатковими патронами, що призвело до втрати чотирьох позицій. Останній етап перегонів проходив Віталій Кільчицький, який завершив дистанцію безпомилково (без промахів) та привів "жовто-блакитних" до 4-ї позиції на фініші (+28 секунд).
Комплект золотих нагород на рахунку Норвегії, "срібло" у росіян, "бронза" в активі господарів змагань.
Нагадаємо, що завтра в Рупольдингу відбудеться жіноча естафетна гонка.
Як повідомляв УНН, українська біатлоністка В.Семеренко дебютуватиме на п'ятому етапі Кубка світу.