Мужская сборная Украины отправилась на этап Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Мужская сборная Украины после нескольких дней пребывания дома отправилась на первый этап Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде, передает УНН со ссылкой на страницу UA: Биатлон в Facebook.
На стартовый этап нового сезона в заявку попали шесть спортсменов - Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Александр Жирный, Владимир Семаков и Руслан Ткаленко.
За первые награды "желто-голубые" смогут побороться уже 26 ноября. В этот день пройдет одиночная смешанная эстафета и просто смешанная эстафета.
30 ноября пройдет мужская индивидуальная гонка на дистанции 20 км. 2-го декабря на команду Брая Санитры ожидает спринт на 10 км. Закрываться программа этапа гонкой преследования протяженностью в 12,5 км 3 декабря.
Напомним, что Международный союз биатлонистов исключил российский этап по программе Кубка мира на следующий сезон.