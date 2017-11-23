Мужская сборная Украины отправилась на этап Кубка мира по биатлону

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 14315 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 8559 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 26493 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 40359 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105171 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112226 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 134277 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107186 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108642 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113284 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Мужская сборная Украины отправилась на этап Кубка мира по биатлону

Мужская сборная Украины отправилась на этап Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

 • 17464 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Мужская сборная Украины после нескольких дней пребывания дома отправилась на первый этап Кубка мира, который пройдет в шведском Эстерсунде, передает УНН со ссылкой на страницу UA: Биатлон в Facebook.

На стартовый этап нового сезона в заявку попали шесть спортсменов - Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Александр Жирный, Владимир Семаков и Руслан Ткаленко.

За первые награды "желто-голубые" смогут побороться уже 26 ноября. В этот день пройдет одиночная смешанная эстафета и просто смешанная эстафета.

30 ноября пройдет мужская индивидуальная гонка на дистанции 20 км. 2-го декабря на команду Брая Санитры ожидает спринт на 10 км. Закрываться программа этапа гонкой преследования протяженностью в 12,5 км 3 декабря.

Напомним, что Международный союз биатлонистов исключил российский этап по программе Кубка мира на следующий сезон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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