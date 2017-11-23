Чоловіча збірна України відправилась на етап Кубку світу з біатлону

На стартовий етап нового сезону в заявку потрапили шестеро спортсменів - Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Олександр Жирний, Володимир Семаков та Руслан Ткаленко.

За перші нагороди "жовто-блакитні" зможуть поборотися вже 26-го листопада. В цей день пройде одиночна змішана естафета та просто змішана естафета.

30-го листопада пройде чоловіча індивідуальна гонка на дистанції 20 км. 2-го грудня на команду Брая Санітри очікує спринт на 10 км. Закриватиметься програма етапу гонкою переслідування протяжністю в 12,5 км 3-го грудня.

Нагадаємо, що Міжнародний союз біатлоністів виключив російський етап з програми Кубку світу на наступний сезон.