Мужская сборная Украины победила на старте ЧЕ по волейболу

Счет по сетам 3: 1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22).

Лучшим в составе украинской команды стал Дмитрий Виецький, который записал на свой счет 23 очка. По 15 баллов имеют Ерещенко и Плотницкий.

Отметим, что следующий поединок на турнире сборная Украины проведет уже завтра с командой Нидерландов.