Мужская сборная Украины победила на старте ЧЕ по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Волейболисты национальной мужской сборной Украины в четырех сетах обыграли команду Чехии в своем стартовом матче чемпионата Европы-2019 среди мужских команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Счет по сетам 3: 1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22).
Лучшим в составе украинской команды стал Дмитрий Виецький, который записал на свой счет 23 очка. По 15 баллов имеют Ерещенко и Плотницкий.
Отметим, что следующий поединок на турнире сборная Украины проведет уже завтра с командой Нидерландов.