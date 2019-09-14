Чоловіча збірна України перемогла на старті ЧЄ з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Волейболісти національної чоловічої збірної України в чотирьох сетах обіграли команду Чехії в своєму стартовому матчі чемпіонату Європи-2019 серед чоловічих команд, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Рахунок за сетами 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22).
Кращим у складі української команди став Дмитро Вієцький, який записав на свій рахунок 23 очка. По 15 балів мають Єрещенко та Плотницький.
Відзначимо, що наступний поєдинок на турнірі збірна України проведе вже завтра з командою Нідерландів.