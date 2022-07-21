Мужская студенческая сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В португальских Браге и Гимарайнше идет чемпионат мира по футзалу среди студенческих команд. Мужская сборная Украины в заключительной игре группового этапа разгромила команду Омана - 9:0, заняв второе место в квартете В, сообщает УНН.
Детали
Заняв второе место в квартете, "сине-желтые" продолжат борьбу в 1/4 финала, где 22 июля сыграют против сборной Польши.
Полуфиналы пройдут 23 июля, финал ЧМ-2022 среди студенческих команд состоится 24 июля.
Напомним
Организаторы US Open обнародовали заявочный список игроков. В основной сетке US Open выступят украинки Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.