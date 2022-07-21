Чоловіча студентська збірна України вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022 з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У португальських Бразі та Гімарайнші йде чемпіонат світу з футзалу серед студентських команд. Чоловіча збірна України у заключній грі групового етапу розгромила команду Оману - 9:0, посівши друге місце у квартеті В, інформує УНН.
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Посівши другу сходинку у квартеті, "синьо-жовті" продовжать боротьбу в 1/4 фіналу, де 22 липня зіграють проти збірної Польщі.
Півфінали пройдуть 23 липня, фінал ЧС-2022 серед студентських команд відбудеться 24 липня.
Нагадаємо
Організатори US Open оприлюднили заявочний список гравців. В основній сітці US Open виступлять українки Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.