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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Чоловіча студентська збірна України вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022 з футзалу

Чоловіча студентська збірна України вийшла до чвертьфіналу ЧС-2022 з футзалу

Київ • УНН

 • 135227 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У португальських Бразі та Гімарайнші йде чемпіонат світу з футзалу серед студентських команд. Чоловіча збірна України у заключній грі групового етапу розгромила команду Оману - 9:0, посівши друге місце у квартеті В, інформує УНН.

Деталі

Посівши другу сходинку у квартеті, "синьо-жовті" продовжать боротьбу в 1/4 фіналу, де 22 липня зіграють проти збірної Польщі.

Півфінали пройдуть 23 липня, фінал ЧС-2022 серед студентських команд відбудеться 24 липня.

Нагадаємо 

Організатори US Open оприлюднили заявочний список гравців. В основній сітці US Open виступлять українки Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

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