Члена террористической группы "Восток" приговорили к 10 годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Член террористической группы "Восток", который в составе диверсионной группы пытался взорвать объекты в Запорожской области, приговорен к десяти годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Так, Гуляйпольский районный суд Запорожской области вынес обвинительный приговор по ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ст.113 УК Украины в отношении гражданина Украины, который в составе террористической группы "Восток", подконтрольной террористической организации "ДНР", в июне 2014 года, действуя в составе диверсионной группы, пытался совершить подрыв объектов, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение, расположенных на территории Гуляйпольского, Токмакского и Черниговского районов Запорожской области.
Суд признал виновным указанного гражданина и назначил ему наказание - десять лет лишения свободы.