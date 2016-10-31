Члена терористичної групи “Восток” засудили до 10 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Члена терористичної групи “Восток”, який у складі диверсійної групи намагався підірвати об’єкти у Запорізькій області, засуджено до десяти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Так, Гуляйпільський районний суд Запорізької області виніс обвинувальний вирок за ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ст.113 КК України стосовно громадянина України, який у складі терористичної групи “Восток”, підконтрольній терористичній організації “ДНР”, у червні 2014 року, діючи у складі диверсійної групи, намагався вчинити підрив об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, розташованих на території Гуляйпільського, Токмацького та Чернігівського районів Запорізької області.
Суд визнав винним вказаного громадянина та призначив йому покарання - десять років позбавлення волі.