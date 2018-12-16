Член экипажа захваченного россиянами украинского буксира назвал себя военнопленным
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Член экипажа захваченного россиянами в Черном море рейдового буксира “Яны Капу” Владимир Лесовой заявил, что признает себя военнопленным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу адвоката Николая Полозова.
Он сообщил, что военнопленного в российском СИЗО посетил один из адвокатов команды защитников украинских моряков. По его словам, встреча состоялась 14 декабря в кабинете следователя в Следственном управлении ФСБ РФ в начале следственных действий.
“Владимир чувствует себя хорошо, никаких жалоб или просьб не высказывал. Передачу ему отдали. По его словам, он на данный момент не нуждается ни в чем. Как и остальные моряки, которых ранее смогли посетить адвокаты нашей команды, Лисовой заявил, что считает себя военнопленным”, — отметил адвокат в сообщении.
Напоминаем, захваченный командир украинского катера “Никополь” назвал себя военнопленным.