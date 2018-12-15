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Захоплений командир українського катера "Нікополь" назвав себе військовополоненим - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Командир українського катера “Нікополь” Богдан Небилиця, затриманий в Керченській протоці під час атаки російських прикордонників, слідом за іншими заарештованими моряками назвав себе військовополоненим. Про це в суботу повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

Захоплений командир українського катера "Нікополь" назвав себе військовополоненим - адвокат

“Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Еміль Курбедінов відвідав командира МБАК „Нікополь“ Богдана Небилицю... Як і з іншими моряками, з Небилицею були проведені слідчі дії, ознайомили з декількома постановами про призначення експертиз. Також провели його допит. У ході допиту Богдан Небилиця заявив, що є військовополоненим”, — написав Полозов на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що адвокати змогли відвідати в московських СІЗО вісьмох з 24 заарештованих українських військовослужбовців: В’ячеслава Зінченка, Романа Мокряка, Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Дениса Гриценко, Олега Мельничука, Андрія Оприско і Василя Сороку (офіцер СБУ). Моряки називають себе військовополоненими, усі відмовляються від дачі показань.

Нагадуємо, український моряк сидить в камері з екс-міністром однієї з кавказьких республік.

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