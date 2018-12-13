Український моряк сидить в камері з екс-міністром однієї з кавказьких республік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Український полонений моряк В’ячеслав Зінченко сидить в одній камері в “Лефортово” у Москві з колишнім міністром однієї з кавказьких республік. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає УНН.
Полозов розповів, що сьогодні адвокат з групи захисту українських полонених Еміне Авамілєва відвідала військовополоненого українського моряка В’ячеслава Зінченка.
За словами Полозова, настрій у нього нормальний, депресії немає.
“Розповів, що сидить в двомісній камері з якимось колишнім міністром однієї кавказької республіки. Той „постійно молиться“ (судячи з усього виконує п’ятиразовий намаз). Особливо нічого не питає і про себе не говорить, зате охоче ділиться своїми продуктами”, — повідомив захисник.
У камері, де тримають Зінченка, продовжив захисник, є холодильник і телевізор з трьома російськими каналами. Йому доставили посилку-передачу від волонтерів, а напередодні передали ще одяг — теплий спортивний костюм, взуття.
“На слідчі дії він виходив вже не в арештантській робі.
Просить, щоб йому заслали сигарети, згущене молоко і м’ясо. Особливо згущеного молока не вистачає. В’ячеслав написав кілька листів рідним, однак цензура з якоїсь причини повернула їх. Але прийшло кілька листів з Москви і Пітера зі словами підтримки”, — зазначив захисник.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.