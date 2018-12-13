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Украинский моряк сидит в камере с экс-министром одной из кавказских республик

Киев • УНН

 • 14559 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинский пленник моряк Вячеслав Зинченко сидит в одной камере в "Лефортово" в Москве с бывшим министром одной из кавказских республик. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

Украинский моряк сидит в камере с экс-министром одной из кавказских республик

Полозов рассказал, что сегодня адвокат группы защиты украинских пленных Эмине Авамилева посетила военнопленного украинского моряка Вячеслава Зинченко.

По словам Полозова, настроение у него нормальное, депрессии нет.

"Рассказал, что сидит в двухместной камере с каким бывшим министром одной кавказской республики. Тот "постоянно молится" (судя по всему выполняет пятикратный намаз). Особо ничего не спрашивает и о себе не говорит, зато охотно делится своими продуктами", - сообщил защитник.

В камере, где содержится Зинченко, продолжил защитник, есть холодильник и телевизор с тремя русскими каналами. Ему доставили посылку-передачу от волонтеров, а накануне передали еще одежду - теплый спортивный костюм, обувь.

"На следственные действия он выходил уже в арестантской робе.

Просит, чтобы ему выслали сигареты, сгущенное молоко и мясо. Особенно сгущенного молока не хватает. Вячеслав написал несколько писем родным, однако цензура по какой причине вернула их. Но пришло несколько писем из Москвы и Питера со словами поддержки", - отметил защитник.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

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