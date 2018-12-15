Захваченный командир украинского катера "Никополь" назвал себя военнопленным - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Командир украинского катера “Никополь” Богдан Небылица, задержанный в Керченском проливе во время атаки российских пограничников, вслед за другими арестованными моряками назвал себя военнопленным. Об этом в субботу сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
“Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Эмиль Курбединов посетил командира МБАК „Никополь“ Богдана Небылицу... Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос. В ходе допроса Богдан Небылица заявил, что является военнопленным”, — написал Полозов на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что адвокаты смогли посетить в московских СИЗО восьмерых из 24 арестованных украинских военнослужащих: Вячеслава Зинченко, Романа Мокряка, Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Дениса Гриценко, Олега Мельничука, Андрея Опрыско и Василия Сороку (офицер СБУ). Моряки называют себя военнопленными, все отказываются от дачи показаний.
Напоминаем, украинский моряк сидит в камере с экс-министром одной из кавказских республик.