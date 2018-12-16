Член екіпажу захопленого росіянами українського буксира назвав себе військовополоненим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Член екіпажу захопленого росіянами у Чорному морі рейдового буксира “Яни Капу” Володимир Лісовий заявив, що визнає себе військовополоненим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку адвоката Миколи Полозова.
Він повідомив, що військовополоненого у російському СІЗО відвідав один із адвокатів команди захисників українських моряків. За його словами, зустріч відбулася 14 грудня в кабінеті слідчого у Слідчому управлінні ФСБ РФ до початку слідчих дій.
“Володимир почуває себе добре, ніяких скарг або прохань не висловлював. Передачу йому віддали. За його словами, він на даний момент не має потреби ні в чому. Як і інші моряки, яких раніше змогли відвідати адвокати нашої команди, Лісовий заявив, що вважає себе військовополоненим”, — вказав адвокат у повідомленні.
Нагадуємо, захоплений командир українського катера “Нікополь” назвав себе військовополоненим.