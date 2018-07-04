"Чистки" в Минюсте: на взятке задержаны два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Начальника и заместителя управления аккредитации, контроля и мониторинга Минюста задержали на взятке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.
"Чистим управления аккредитации, контроля и мониторинга Минюста. На очередном транше взятки задержан начальник и заместитель подразделения", - написал Луценко.
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Ранее Генпрокурор показал "чистки" в кабинетах руководства ГФС Житомирской области.