"Чистки" у Мін'юсті: на хабарі затримано двох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Начальника і заступника управління акредитації, контролю та моніторингу Мін'юсту затримали на хабарі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
"Чистимо управління акредитації, контролю та моніторингу Мін'юсту. На черговому транші хабаря затримано начальника і заступника підрозділу", - написав Луценко.
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Раніше Генпрокурор показав "чистки" у кабінетах керівництва ДФС Житомирщини.