Чистка в верхушке вооруженных сил Китая: девять генералов отстранены за финансовые преступления – ВВС
Киев • УНН
В Китае генералы и члены Центрального комитета партии отстранены по подозрению в финансовых преступлениях.
В Китае произошли масштабные кадровые изменения в верхушке вооруженных сил: девять "трехзвездочных" генералов и членов Центрального комитета партии отстранены из-за подозрений в финансовых преступлениях. Новым третьим по значимости офицером в Центральном военном совете стал генерал Чжан Шэнминь, ранее возглавлявший антикоррупционное подразделение. Об этом пишет ВВС, сообщает УНН.
Детали
Министерство обороны КНР сообщило, что все отстраненные генералы подозреваются в серьезных финансовых нарушениях. Большинство из них были членами Центрального комитета Коммунистической партии и имели высокий военный ранг.
На третью по значимости должность в Центральном военном совете назначен Чжан Шэнминь, 67-летний генерал ракетных войск с 47-летним стажем службы. Ранее он занимал пост заместителя секретаря антикоррупционного отдела Центрального военного совета, поэтому новое назначение подчеркивает акцент на борьбе с коррупцией среди высшего командного состава.
