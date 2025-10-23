$41.760.01
Ексклюзив
17:55 • 5164 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35 • 7490 перегляди
Завтра у низці регіонів України дітимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
14:19 • 13614 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 12:16 • 26117 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
23 жовтня, 11:30 • 26761 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 24889 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 40378 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 35851 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 31654 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12793 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Чистка у верхівці збройних сил Китаю: дев'ятьох генералів відсторонили за фінансові злочини – ВВС

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

У Китаї генералів і членів Центрального комітету партії відсторонено через підозри у фінансових злочинах.

Чистка у верхівці збройних сил Китаю: дев'ятьох генералів відсторонили за фінансові злочини – ВВС

У Китаї відбулися масштабні кадрові зміни у верхівці збройних сил: дев’ять "трьохзіркових" генералів і членів Центрального комітету партії відсторонено через підозри у фінансових злочинах. Новим третім за значущістю офіцером у Центральній військовій раді став генерал Чжан Шенмінь, який раніше очолював антикорупційний підрозділ. Про це пише ВВС, повідомляє УНН.

Деталі

Міністерство оборони КНР повідомило, що усі відсторонені генерали підозрюються у серйозних фінансових порушеннях. Більшість із них були членами Центрального комітету Комуністичної партії та мали високий військовий ранг.

На третю за значенням посаду в Центральній військовій раді призначено Чжана Шенміня, 67-річного генерала ракетних військ із 47-річним стажем служби. Раніше він займав пост заступника секретаря антикорупційного відділу Центральної військової ради, тож нове призначення підкреслює акцент на боротьбі з корупцією серед вищого командного складу.

Китай сформував п’ятирічний план зростання на основі технологічної самодостатності23.10.25, 16:34 • 1966 переглядiв

Степан Гафтко

