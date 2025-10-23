Чистка у верхівці збройних сил Китаю: дев'ятьох генералів відсторонили за фінансові злочини – ВВС
Київ • УНН
У Китаї генералів і членів Центрального комітету партії відсторонено через підозри у фінансових злочинах.
У Китаї відбулися масштабні кадрові зміни у верхівці збройних сил: дев’ять "трьохзіркових" генералів і членів Центрального комітету партії відсторонено через підозри у фінансових злочинах. Новим третім за значущістю офіцером у Центральній військовій раді став генерал Чжан Шенмінь, який раніше очолював антикорупційний підрозділ. Про це пише ВВС, повідомляє УНН.
Деталі
Міністерство оборони КНР повідомило, що усі відсторонені генерали підозрюються у серйозних фінансових порушеннях. Більшість із них були членами Центрального комітету Комуністичної партії та мали високий військовий ранг.
На третю за значенням посаду в Центральній військовій раді призначено Чжана Шенміня, 67-річного генерала ракетних військ із 47-річним стажем служби. Раніше він займав пост заступника секретаря антикорупційного відділу Центральної військової ради, тож нове призначення підкреслює акцент на боротьбі з корупцією серед вищого командного складу.
