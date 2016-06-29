Число жертв взрывов в аэропорту Стамбула увеличилось до 50
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Власти Турции сообщили, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Как сообщал УНН, Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у входа на станцию метро у международного аэропорта в Стамбуле произошел взрыв .
На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка , известно, что взрывы прогремели в рамки металлоискателей.
По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.
Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.
Напомним, среди украинцев в Стамбуле есть пострадавшие.