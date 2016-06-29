Число жертв взрывов в аэропорту Стамбула увеличилось до 50

Как сообщал УНН, Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у входа на станцию ​​метро у международного аэропорта в Стамбуле произошел взрыв .

На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка , известно, что взрывы прогремели в рамки металлоискателей.

По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.

Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.

Напомним, среди украинцев в Стамбуле есть пострадавшие.