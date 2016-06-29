Число жертв вибухів в аеропорту Стамбула збільшилася до 50
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як повідомляв УНН, Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив, що біля входу на станцію метро у міжнародного аеропорту в Стамбулі стався вибух.
На поточний момент відомо про, як мінімум, два вибухи при вході в аеропорт Ататюрка, відомо, що вибухи пролунали у рамок металошукачів.
За словами міністра, вже відомо, яка терористична організація відповідальна за цей вибух, проте наразі не розголошується.
Міжнародний аеропорт Ататюрка закритий на вхід і вихід.
Нагадаємо, серед українців у Стамбулі є постраждалі.