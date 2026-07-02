Число жертв атаки рф в Киеве возросло до 18 - прокуратура
Киев • УНН
По состоянию на 12.40 число погибших в Киеве возросло до 18. Среди пострадавших работники скорой помощи, 6-летняя девочка и её полуторагодовалый брат.
Число погибших в результате атаки рф в Киеве возросло до 18, сообщили в четвер в Киевской городской прокуратуре в соцсетях, пишет УНН.
Число погибших в Киеве в результате атаки рф по состоянию на 12:40 увеличилось до 18 человек
По данным прокуратуры, среди пострадавших есть работники станции скорой медицинской помощи. Также травмирована 6-летняя девочка и ее полуторагодовалый брат.
Больше всего повреждены жилые дома в Дарницком районе Киева. Там частично разрушены 5-этажный и 9-этажный дома, верхние этажи 16-этажного дома. Также уничтожены квартиры в доме на Печерске и в Шевченковском районе Киева.
Повреждения жилых домов зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Печерском, Шевченковском районах столицы.
Кроме того, пострадало здание подстанции скорой медицинской помощи, АЗС, Института биохимии им. Палладина, гостиница, частные дома.
Сейчас продолжаются спасательные операции в местах попаданий и падений обломков, под завалами могут быть люди. Окончательное количество погибших и пострадавших устанавливается.
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