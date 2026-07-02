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Зеленский отреагировал на массированную атаку рф на Киев, подчеркнув критичность вопроса ПВО

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

В результате российской атаки на Киев погибли 13 человек, более 90 ранены. Зеленский призвал партнеров ускорить поставки ПВО.

Зеленский отреагировал на массированную атаку рф на Киев, подчеркнув критичность вопроса ПВО
Фото: Андрей Ходьков

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку рф, где основной удар был направлен на Киев, вновь подчеркнув важность ПВО от партнеров, пишет УНН.

Детали

"В Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки: спасатели разбирают завалы, ищут людей, оказывают помощь", - написал Зеленский в соцсетях.

В городе, по его словам, зафиксированы повреждения на более чем 20 локациях, и преимущественно это обычные жилые дома. Также разрушениям подверглись станция скорой помощи, научный институт, гостиница, предприятия.

"На данный момент известно, что 13 человек, к сожалению, погибли от этого российского удара. Мои соболезнования родным и близким. Еще более 90 человек были ранены. Каждому, кто в этом нуждается, оказывается вся необходимая помощь. Пятеро пострадавших в Харьковской области, среди них ребенок, и двое в Киевской области, где также удары были по гражданской инфраструктуре. Били россияне этой ночью и по Сумщине, Днепровщине, Запорожью и Черкассам", - указал Зеленский.

В целом этой ночью, продолжил он, россия выпустила по Украине более 70 ракет разных типов, почти половина из которых баллистические, и почти 500 ударных дронов, в том числе реактивные "шахеды". "Основной удар был направлен именно на Киев. Значительное количество средств нападения удалось сбить нашим защитникам неба, но не все", - заметил Зеленский.

"Поставки ПВО для Украины – это абсолютно первоочередной и критический вопрос. Важно, чтобы были взносы в программу PURL: это то, что напрямую работает на спасение людей. Каждая наша двусторонняя договоренность с партнерами о ПВО действительно помогает. Благодарен всем лидерам, которые помогают, - подчеркнул Зеленский. - И особенно важно, чтобы двигались к реализации наши договоренности о производстве антибаллистики. Очень рассчитываем и на решение Соединенных Штатов относительно лицензий на "патриоты" и другой совместной работы: это то, что может остановить войну и подобные удары. Благодарю всех, кто с Украиной, с нашими людьми, с нашей защитой жизни".

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Юлия Шрамко

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