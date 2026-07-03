Число жертв атаки рф на Сумщине удвоилось, среди них мать с ребенком

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Количество погибших в результате атаки рф в Роменской громаде на Сумщине увеличилось до четырех, среди жертв - малолетний ребенок с матерью, сообщил в пятницу глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.

До четырех возросло количество погибших в Роменской громаде после ночной атаки рф. К сожалению, погибли две женщины, пожилой мужчина и маленький ребенок – девочка, которой не было и двух лет. Российский удар забрал ее жизнь вместе с мамой - написал Григоров.

Еще трое мужчин, по его словам, ранены в результате этой атаки. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

По уточненной информации, враг атаковал ударным БпЛА многоквартирный дом. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар, указал глава ОВА.

Напомним

Ранее сообщалось о 2 погибших от атаки рф на Сумщине.

Удар РФ по Сумщине: погибли две женщины