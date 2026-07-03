Удар РФ по Сумщине: погибли две женщины

В ночь на пятницу, 3 июля, российские беспилотники атаковали Роменскую общину Сумщины. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, произошло попадание в жилой дом в частном секторе.

В момент удара в доме находились люди. К большому сожалению, погибли двое гражданских женщин - констатировал Григоров.

Он добавил, что мужчине с ранениями медики оказывают необходимую помощь. Все последствия атаки рф выясняются.

Напомним

2 июля российские войска сбросили КАБы на Сумы, одна из бомб попала в учебно-воспитательное учреждение. Пострадали две сотрудницы, детей внутри не было.

российский дрон атаковал почтовый автомобиль в Сумской области, ранены водитель и почтальон