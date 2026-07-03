Удар РФ по Сумщине: погибли две женщины
Киев • УНН
Ночью 3 июля российские беспилотники попали в жилой дом в Роменской общине. Погибли две гражданские женщины, мужчина с ранениями получает помощь.
В ночь на пятницу, 3 июля, российские беспилотники атаковали Роменскую общину Сумщины. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, произошло попадание в жилой дом в частном секторе.
В момент удара в доме находились люди. К большому сожалению, погибли двое гражданских женщин
Он добавил, что мужчине с ранениями медики оказывают необходимую помощь. Все последствия атаки рф выясняются.
Напомним
2 июля российские войска сбросили КАБы на Сумы, одна из бомб попала в учебно-воспитательное учреждение. Пострадали две сотрудницы, детей внутри не было.
российский дрон атаковал почтовый автомобиль в Сумской области, ранены водитель и почтальон02.07.26, 23:59 • 1876 просмотров