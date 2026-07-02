российский дрон атаковал почтовый автомобиль в Сумской области, ранены водитель и почтальон

В четверг, 2 июля, российский дрон атаковал почтовый автомобиль в Сумском районе. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, это произошло днем на дороге между населенными пунктами Ворожбянской общины.

Пострадали водитель и почтальон. Им уже оказали помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает - рассказал Григоров.

Он отметил, что враг попал в брендированный транспорт передвижного отделения - гражданский почтовый автомобиль, хорошо заметный на дороге.

Такими автомобилями доставляют людям пенсии, почту и другие необходимые услуги. Этот транспорт был приобретен при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, чтобы помочь регионам обеспечивать базовые услуги для жителей общин - констатировал начальник Сумской ОВА.

Напомним

2 июля российские войска сбросили КАБы на Сумы, одна из бомб попала в учебно-воспитательное учреждение. Пострадали две сотрудницы, детей внутри не было.

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