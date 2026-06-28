российская атака на Сумщину унесла жизнь пожилой женщины – она умерла в карете скорой помощи
Киев • УНН
В Середино-Будской общине в результате атаки рф погибла пожилая женщина, получившая тяжелое ранение на огороде. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи.
В Середино-Будской общине Сумской области в результате российского обстрела погибла пожилая женщина. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
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По его словам, в течение дня российские войска атаковали приграничный город. Во время одного из ударов женщина находилась на огороде, где получила тяжелое ранение.
Медики оперативно забрали пострадавшую и оказывали ей необходимую помощь. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось – женщина скончалась в автомобиле скорой помощи
Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей. В настоящее время все обстоятельства и последствия российской атаки устанавливаются.
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