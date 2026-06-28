РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине: есть погибший, среди раненых – ребенок
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района. Погиб один человек, пятеро ранены, среди них ребенок.
Российские войска нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки, по предварительным данным, погиб один человек, еще пятеро пострадали, среди них – ребенок, пишет УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
Враг нанес ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района
По его словам, предварительно известно об одном погибшем. Также ранения получили пятеро человек, среди которых один ребенок.
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