Число жертв российского удара по Запорожью возросло до двух, пострадали 16 человек
Киев • УНН
В Запорожье в результате российской атаки погибли два человека, среди которых 53-летняя женщина. Ранения получили 16 человек.
В Запорожье увеличилось количество погибших и раненых в результате российской атаки. На данный момент известно о двух погибших и 16 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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По словам главы области, среди погибших – 53-летняя женщина. Личность еще одного погибшего в настоящее время устанавливается.
Уже двое погибших и 16 раненых – увеличивается количество жертв и пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Погибла 53-летняя женщина. Данные еще одного погибшего устанавливаются
Авиаудар рф по Запорожью 28 июня - один человек погиб, 15 ранены28.06.26, 15:32 • 1596 просмотров