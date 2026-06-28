Число жертв российского удара по Запорожью возросло до двух, пострадали 16 человек

В Запорожье увеличилось количество погибших и раненых в результате российской атаки. На данный момент известно о двух погибших и 16 пострадавших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам главы области, среди погибших – 53-летняя женщина. Личность еще одного погибшего в настоящее время устанавливается.

Уже двое погибших и 16 раненых – увеличивается количество жертв и пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Погибла 53-летняя женщина. Данные еще одного погибшего устанавливаются