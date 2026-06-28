Авиаудар рф по Запорожью 28 июня - один человек погиб, 15 ранены
Киев • УНН
В Запорожье в результате российской авиаатаки 28 июня пострадали 15 человек, один человек погиб. Двое граждан считаются пропавшими без вести, продолжаются поиски.
Количество пострадавших в Запорожье в результате российской атаки 28 июня увеличилось до 15 человек, один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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Спасатели извлекли из-под завалов частного дома фрагменты человеческого тела. Сейчас двое граждан считаются без вести пропавшими.
Розыскная работа продолжается. Полицейские принимают все меры, чтобы установить судьбу пропавших
Напомним
Утром в воскресенье, 28 июня, российские оккупанты сбросили авиабомбу на Запорожье. Сначала сообщалось о трех пострадавших, но впоследствии эта цифра выросла до 11 человек.