Число жертв атак рф на Запорожье возросло до трех - ОВА
Киев • УНН
В результате вражеских атак в Запорожье погибли три человека, 15 получили ранения. Пострадавшим от 28 до 77 лет оказывается медицинская помощь.
В результате вражеских атак количество жертв в Запорожье возросло до трех, а количество пострадавших - до 15. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Уже трое погибших и пятнадцать раненых - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье
По его словам, помощь врачей понадобилась запорожцам в возрасте от 28 до 77 лет.
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