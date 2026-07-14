В Запорожье более 32 тысяч абонентов без света из-за атак рф - ОВА
Киев • УНН
В результате атак россиян в Запорожье обесточено более 32 000 абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
В Запорожье после атак рф более 32 тыс. абонентов остались без света. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Более 32 000 абонентов обесточено в Запорожье в результате атак россиян. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения
Напомним
Ранее Федоров сообщил, что в Запорожье из-за атаки РФ местами пропал свет. Перед этим глава ОВА предупреждал об угрозе вражеских КАБов в области и Запорожье.