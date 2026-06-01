Число пострадавших из-за атаки рф на Одессу возросло до 7
Киев • УНН
В результате атаки рф на Одессу число пострадавших возросло до семи человек. В городе повреждены жилые дома, продолжается ликвидация последствий обстрела.
Количество пострадавших людей в результате атаки рф на Одессу увеличилось до 7, сообщил в понедельник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.
Продолжается ликвидация последствий ночной вражеской атаки. 7 человек пострадали. Один человек госпитализирован. Повреждены жилые дома
По его словам, продолжается расчистка территорий. Работники коммунальных предприятий закрывают проемы пленкой и OSB-плитами. Развернуты оперативные штабы.
Напомним
Ранее было известно о 6 пострадавших в результате атаки рф на Одессу и область.