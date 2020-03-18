Количество подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании резко выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Количество людей, получивших положительный результат теста на коронавирус в Великобритании увеличилось до 2626 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения в среду, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, цифра увеличилась на 676 случаев или 35% со вторника. К настоящему времени Великобритания сообщила о 71 смерти от коронавируса.
Как сообщалось в УНН, по меньшей мере 13 716 случаев заражения новым коронавируса зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.