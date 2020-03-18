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Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Великій Британії різко зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Кількість людей, які отримали позитивний результат тесту на коронавірус у Великій Британії збільшилося до 2626 осіб. Про це повідомило міністерство охорони здоров'я у середу, передає УНН із посиланням на Reuters.

Так, цифра збільшилася на 676 випадків або 35% з вівторка. До теперішнього часу Британія повідомила про 71 смерть від коронавірусу.

Як повідомлялося в УНН, щонайменше 13 716 випадків зараження новим коронавірусом зафіксовано в Іспанії з початку поширення інфекції в країні. 

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