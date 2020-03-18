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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102171 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105129 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107125 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105966 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114855 просмотра

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Испании выросло до 13 716 людей, умерло - 558 человек

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Испании выросло до 13 716 людей, умерло - 558 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. По меньшей мере 13 716 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Такие данные привел в среду директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, пишет УНН со ссылкой на издание El Pais.

По его словам, умерли 558 человек. “В Испании у нас сейчас выявлено 13 716 случаев”, — сказал он.

Накануне Минздрав Испании информировал о 11 178 заболевших и 491 жертве.

Как уточнил заместитель оперативного директора национальной полиции Хосе Анхель Гонсалес, “с момента введения режима повышенной готовности было произведено 73 задержания” за неповиновение представителям власти. Кроме того, еще 15 человек были задержаны гражданской гвардией.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Брифинг Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании:

Улицы Мадрида во время пандемии COVID-19:

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