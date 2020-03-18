Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 в Іспанії зросла до 13 716 осіб, померли - 558 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Щонайменше 13 716 випадків зараження новим коронавірусом зафіксовано в Іспанії з початку поширення інфекції в країні. Такі дані навів у середу директор Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ королівства Фернандо Сімон, пише УНН з посиланням на видання El Pais.
За його словами, померли 558 осіб. “В Іспанії у нас зараз виявлено 13 716 випадків”, — сказав він.
Напередодні МОЗ Іспанії інформував про 11 178 хворих і 491 жертву.
Як уточнив заступник оперативного директора національної поліції Хосе Анхель Гонсалес, “з моменту введення режиму підвищеної готовності було вироблено 73 затримання” за непокору представникам влади. Крім того, ще 15 осіб були затримані громадянською гвардією.
Перший випадок зараження коронавірусів в Іспанії був зафіксований 31 січня, кількість інфікованих різко почала рости після виявлення локального спалаху в Італії. 14 березня Рада міністрів королівства схвалила введення режиму підвищеної готовності через поширення коронавірусу нового типу. Це передбачає обмеження пересування жителів по всій країні, крім випадків крайньої необхідності. Режим буде діяти протягом 15 днів, однак потім може бути продовжений при схваленні парламенту.
Брифінг Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ Іспанії:
Вулиці Мадрида під час пандемії COVID-19: