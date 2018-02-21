Численность прокуратуры уменьшилась на 20% - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Благодаря трансформации прокуратуры было уменьшено ее численность на 20%. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко по итогам работы органов прокуратуры Украины в 2017 году, передает корреспондент УНН.
"Уменьшена численность прокуратуры благодаря ее трансформации, численность уменьшилась на 20%", - сказал он.
При этом, отметил Генпрокурор, в бюджете несколько раз подряд поднималась зарплата прокуроров.
"Теперь мы имеем достаточно серьезное повышение, особенно на местном уровне", - добавил он.
Напомним, Ю.Луценко считает, что ГПУ надо оставить дела Майдана в отношении высокопоставленных лиц.