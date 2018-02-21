Чисельність прокуратури зменшилася на 20% - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Завдяки трансформації прокуратури було зменшено її чисельність на 20%. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко за підсумками роботи органів прокуратури України у 2017 році, передає кореспондент УНН.
"Зменшено чисельність прокуратури завдяки її трансформації, чисельність зменшилася на 20%", - сказав він.
При цьому, зазначив Генпрокурор, у бюджеті декілька разів поспіль піднімалася зарплата прокурорів.
"Тепер ми маємо достатньо серйозне підвищення, особливо на місцевому рівні", - додав він.
Нагадаємо, Ю.Луценко вважає, що ГПУ мають залишити справи Майдану щодо високопосадовців.